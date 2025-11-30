Манол Пейков след обвиненията за пране на пари: Може да подам иск за набедяване

С радост бих предоставил на съответните органи изчерпателна разпечатка с всички имена на дарителите, заяви народният представител от ПП
Депутатът от ПП Манол Пейков е в готовност да заведе дело за набеждаване, след като по-рано днес Биляна Якова, която е бивша служителка на община Варна, обяви в социалните мрежи, че даренията за събирането на гаранцията от 200 000 лв., срещу която Благомир Коцев беше освободен от ареста, представляват злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари. През социалните мрежи тя обяви, че пуска сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия, финансовия надзор и съда заради съмненията, които има спрямо кампаниите на Пейков и актьора Филип Буков. Двамата събраха повече от 300 хил. лв. като по-голямата част отидоха за освобождаването на варненския кмет.
Пейков е категоричен, че в даренията, постъпили по сметките на фондацията му, няма анонимни. Готов е да предостави и съответната информация. Настоява още, че целите на фондацията също отговарят на целта.
Ето какво още написа в социалните мрежи народният представител:
От медиите научавам, че г-жа Биляна Якова (която нямам честта да познавам), бивша служителка на общинската администрация във Варна, уволнена при управлението на Благомир Коцев – и свидетелка по делото срещу него – била подала сигнал до "всички контролни органи" (прокуратура, ДАНС, намсикой още) заради дарителската к а м п а н и я на Фондация "Манол Пейков и приятели", чрез която за около четири часа успяхме да съберем над 200,000 лв. за паричната гаранция на Благо.
В сигнала се говорело за:
● евентуално "пране на пари" – понеже (както твърди г-жа Якова) "над 50% от даренията били анонимни".
● потенциални "нарушения на закона и правилата на фондациите и платформите" – понеже (както твърди г-жа Якова) "събирането на средства за гаранцията на от фондация "Манол Пейков и приятели" представлявало нарушение на устава на организацията.
● че можело било да има "злоупотреба с дарителски средства" – макар кампанията да беше и з ц я л о публична, с изрично обяснение за какво точно се събират парите.
* * *
Нека адресираме твърденията едно по едно.
Първо.
Сред всички 2,267 (две хиляди двеста шейсет и седем) дарения, постъпили във Фондация "Манол Пейков и приятели" няма НИТО ЕДНО анонимно дарение.
С радост бих предоставил на съответните органи изчерпателна разпечатка с всички имена на дарителите (при пидиеф с 15 дарители на страница това прави малко над 151 машинописни страници текст).
Второ.
Доколкото си спомням, основните заявени цели на фондацията са "развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданско участие и добро управление".
По мое лично мнение, събирането на пари за н е п о м е р н а т а гаранция на н е о с н о в а т е л н о задържания в продължение на цели пет месеца действащ Кмет на Варна (напомням, че някои от най-големите престъпници в България – срещу които при това имаше трудно оспорими доказателства – са били пускани под гаранция срещу 4 до 100 п ъ т и по-ниски суми!) отговаря И НА ТРИТЕ горепосочени цели.
Що се отнася до т р е т о т о твърдение на госпожата – вместо да коментирам извънмерната му безочливост, може би ще е добре да подадем срещу нея един колективен иск за набедяване.
Апропо, престъплението "набедяване" е предвидено в чл. 286 от Наказателния кодекс на Република България:
"Който пред надлежен орган на властта набеди някого в престъпление, като знае, че е невинен, или представи неистински доказателства срещу него, се наказва за набедяване с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание".
Не че ми е чак толкова важно – лично на мен доверието на хилядите дарители ми е предостатъчно.
Но някои хора явно само от това разбират.
От медиите научавам, че г-жа Биляна Якова (която нямам честта да познавам), бивша служителка на общинската администрация...Posted by Manol Peykov on Sunday, November 30, 2025