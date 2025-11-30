Свидетелка срещу Благомир Коцев иска проверка за пране на пари на 200-те хиляди, събрани за гаранцията му (Обзор)

Кампаниите на Буков и Пейков според бившата общинска служителка са незаконни, депутатът се закани да я съди

Даренията за гаранцията от 200 хиляди лева за кмета на Варна Благомир Коцев представляват злоупотреба, незаконни са и може да се тълкуват като пране на пари.

Това твърди в сигнал до ДАНС, НАП, антикорупционната комисия и Комисията по финансов надзор бившата служителка на община Варна Биляна Якова. Тя е свидетел по делото срещу Коцев, подаде и сигнали до Общинската избирателна комисия за прекратяване на кметските му пълномощия заради превишаване на допустимия отпуск по време на ареста.

Двете кампании за събиране на парите, срещу които кметът излезе на свобода, бяха организирани от депутата от ПП-ДБ Манол Пейков и от актьора Филип Буков. Но Якова твърди, че събирането на пари за освобождаване на арестант, който е политическа фигура, не представлява благотворителност и поради това е незаконно. Атакува и Варненския оръжен съд с въпрос защо е приел сумата без проверка на произхода на средствата. "Над 50% от даренията са анонимни, включително значителни суми (2000 лв., 1000 лв.), което създава риск от пране на пари и укриване на произхода на средствата", пише тя във фейсбук.

Коцев се прибра при семейството си в петък след близо 5 месеца в следствения арест и на 7-ото искане за промяна на мярката му. Постановените 200 хил. лв. бяха събрани за часове с две кампании - на Буков през Platformata.bg под мотото "Свобода за Благо", и на Пейков през фондацията му. Депутатът публично отчете 236 604,64 лв., актьорът - още около 70 хил. Заедно с Коцев ще изберат кауза, за която да дарят горницата, обявиха двамата.

И докато Якова публично броеше лайковете и последователите на новата си страница, в социалните мрежи сигналът бе посрещнат със скепцизъм именно заради това, че е една от свидетелките по делото срещу кмета и пусна сигнали срещу него в ОИК. В общината тя отговаряше за европейски проекти, включително за модернизацията на градския транспорт във Варна, но бе уволнена от Коцев.

По-късно с пост във фейсбук Манол Пейков обори всяко от твърденията на Якова. Той обяви, че няма нито едно анонимно дарение и обяви готовност да предостави разпечатка с имената. Основните заявени цели на фондацията му били "развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданско участие и добро управление", а събирането на пари за "непомерната гаранция на неоснователно задържания за 5 месеца кмет на Варна" отговаряло и на трите.

Може би ще е добре да подадем срещу госпожата колективен иск за набедяване - престъплението е предвидено в чл. 286 от НК, пише още Пейков.