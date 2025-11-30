ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отмениха частичното бедствено положение в Ардино

В Ардино бявиха частично бедствено положение заради валежите СНИМКА: Pixabay

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 28 ноември вследствие на проливните дъждове от 27 и 28 ноември. Мярката се отнасяше за шест населени места – Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Причината за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда в района на село Китница – единствената пътна връзка към тези села. След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно и достъпът до населените места е напълно възстановен.

Мостът е част от републиканската пътна мрежа и има ключово значение за свързаността на местните жители, припомня БНТ.

