Може да влезем в еврото и със стария бюджет, ако по това има консенсус (Обзор)

Борисов: Хаос с цени в небесата, ако сега падне властта

Гуцанов съгласен с вицепремиера Дончев, че социалните плащания трябва да се отвържат от МРЗ

С удължаване на стария бюджет може да влезем в първата ни година с еврото. Такъв вариант допусна премиерът Росен Желязков в неделя, след като по-рано и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обясни, че в това няма нищо страшно.

Ако консенсусът по държавния бюджет за 2025 г. е да работим с удължителен закон, докато гласуваният на първо четене бюджет бъде променен, това също е вариант. Но той поражда системен риск, защото ще действа в най-сложния месец - януари, когато в обращение ще бъдат двете валути. Затова нашето разбиране е, че може да стане, ако правителство, синдикати и работодатели постигнат споразумения по общите параметри, каза премиерът в интервю за БНР. Направи го на фона на готвен от опозицията нов протест в понеделник, въпреки че миналата седмица тя шумно обяви за своя победа изтеглянето на бюджет 2026 г.

Сега протестът е за изцяло нова рамка. А спорът как технически ще се внесат промените - дали трябва да се изготви допълнителен доклад, измести голямата тема ще се постигне ли съгласие. По всичко личи, че

власт, синдикати и бизнес са напът да се разберат,

но въпреки това и Желязков, и Бойко Борисов доста по-категорично очертаха перспективата в новата година да се пристъпи с удължения стар бюджет. Това няма да е прецедент - в цикъла на политическа криза се направи неведнъж. С удължаване на бюджета за 2022 г. например започна 2023-а, когато финансов министър беше Асен Василев.

Опцията за удължаването бе и един от 3-те варианта, които Бойко Борисов очерта в петък. Аз предпочитам да има редовна фискална рамка, подчерта обаче още тогава той. А ден по-късно пред младежите на партията лидерът изрази надежда, че още във вторник бюджетът ще бъде задвижен. Позова се на шефа на ресорната парламентарна комисия Делян Добрев.

Ако замразим действията на бюджетната комисия, ако във вторник правителството се разбере със синдикати и работодатели, ние се разберем с останалите партии, приема се от бюджетна комисия и се включваме до Нова година. Горанов каза, че ако до сряда не се разберем, трябва да се подготви допълнителен доклад, защото има системи, които могат да спрат, обясни Бойко Борисов в Разлог, където той, премиерът и министри взеха участие в младежката академия на партията. Бойко Борисов говори пред младежите на ГЕРБ.

Желязков разясни в неделя и какви са опциите за смяна на "сложния проект на бюджет", който вече мина на първо гласуване в пленарната зала, а т.нар. малки бюджети на общественото осигуряване и здравната каса дори бяха приети на второ от комисиите в НС. Оттеглянето може да стане само с решение на парламента, каза той.

Ако се започне процедурата отначало, означава решение на МС, ново изготвяне, Национален съвет за тристранно сътрудничество и при оттегляне на настоящия проект

ще загубим около два месеца само в процедури,

предупреди Желязков.

Евентуалното забавяне ще наложи изготвяне на удължителен бюджет през финансовата рамка за 2025 г., но в евро, което е "системен риск", заради което правителството се опитва да постигне консенсус със синдикатите и работодателите.

Сега гледаме кое е субстанцията, около която трябва да се обединим. Ако се иска повишаване на разходите и намаляване на приходите, трябва да се каже какво ще се прави с дефицита, каза още Желязков.

Уверих Атанас Зафиров, че техните основни постановки в бюджета по отношение на

социалните ангажименти ще бъдат запазени,

каза премиерът в отговор на въпрос дали има опасност за кабинета, след като социалистите се заканиха да преосмислят участието си, ако от бюджета отпаднат социалните договорености.

"От БСП очакваме да проявят разбиране и както ние приемаме техни социални предложения, очакваме и те да направят необходимите компромиси", коментира обаче шефката на социалната комисия Деница Сачева.

БСП е получила "толкова много" за своите избиратели - швейцарско правило, вдигане на заплати и пенсии. Не може само те да получават, коментира пък Борисов.

Истинската цел е еврозоната.

Следващата стъпка е изваждането на България от сивия списък

Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос. Цените ще отидат в небесата. Пълно компрометиране на еврозоната. Тогава излизат тези ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие", МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова - новата управляваща коалиция, предупреди още Борисов в неделя.

А Желязков добави: Уверявам ви, че кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна организация в него. При подготовката на бюджета всички в него си давали сметка, че трябва "да има повече разходи към групите, които имат нужда от повече защита". Призна, че не вярва обществото да приеме намаляване на разходната част. Но недоумява как при заложен 12% ръст на социалните разходи се протестира срещу бюджета - първите протести срещу социални плащания.

Протестите обединиха доста необединими групи, хора, протестиращи срещу еврото, протестират за повече либералност, протестират за повече консерватизъм, за системни и антисистемни политики, има и поколенчески разминавания - протест на младите, които са типичният генерационен изблик срещу статуквото и консервативното, направи разбор премиерът.

Социалният министър Гуцанов пък се съгласи с вицепремиера Томислав Дончев, че обвързването на различни плащания с МРЗ е много лоша формула. "Тук могат да се направят определени реформи, това е един от елементите, който трябва да бъде обсъден. Не са били разумни решенията на НС, защото водят до геометрична прогресия в плащанията. И тук може да се намери баланс и да се отвържат поне част от плащанията", коментира той.

Теменужка Петкова: Няма да има увеличение на ДДС

Ще намерим баланс между разумните позиции на синдикати и бизнес

Надежда, че още във вторник правителството ще успее да намери компромис между исканията на синдикати и работодатели по бюджета и процедурата по приемането му ще бъде размразена, изрази финансовата министърка Теменужка Петкова. Теменужка Петкова

“Ще намерим баланс между разумните позиции на синдикати и бизнес за бюджета”, каза тя и призова политическите опоненти към разум и смиреност.

Петкова увери, че няма да се увеличава ДДС в бюджета като алтернатива на други данъци.

“Бюджет 2026 отразява това, което се случи в политическия живот на България през последните 5 г.”, каза тя в предаването “120 минути” по bTV.

“Когато през 2020 г. България влезе в чакалнята на еврозоната, президентът излезе на площада, вдигна юмрук и сложи начало на политическата нестабилност. Сега отново е ключов моментът - въвеждане на еврото, и отново сме свидетели на политическо напрежение. Целта са предсрочни избори и да се опорочи целият процес, свързан с еврото”, каза Петкова.

Тя обясни, че рамката на бюджета я е създал Асен Василев. “Искаме да променим голяма част от тези стандарти и политики, които смятам за порочни и погрешни. Целта трябва да е нулево бюджетно салдо или положително. Порочно е да теглиш дефицит от 3% и да кажеш, че няма нищо страшно. Били сме и на излишък при управлението на ГЕРБ”, каза още Петкова.