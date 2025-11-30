Денков: Бюджетът не може да се преправи между другото

Бюджетът не може да се преправи между другото. Така смята бившият премиер и настоящ заместник-председател на „Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков, който гостува в "Интервюто" по БНТ.

Според Денков изтеглянето на бюджета е възмутило гражданите, защото те отново били излъгани.

"Те ядосаха хората, защото отново излъгаха. Излезе Борисов, каза: "Ние изтегляме бюджета, защото очевидно трябва да се преработи', след което едно кратко посещение на вицепремиера при Пеевски доведе до това, че ни обясниха, че няма нужда да се изтегля бюджета – ние ще го оправим така, между другото", обясни Денков.

По думите му настоящият проектобюджет не подлежи на корекции в пленарната зала:

„Бюджетът не може да се преправи "между другото". Ако тръгнем да поправяме такъв бюджет в пленарна зала, не само че няма да стигнат дни, но и никой няма да знае какво прави", подчерта Денков.

Според него единственият работещ подход е документът да бъде изтеглен от парламента и изцяло преработен:

„Ако всичко е подредено, бюджетите се приемат за един ден – сутрин до пет часа, цял ден, цяла нощ. Но за да се случи това, бюджетът трябва първо да бъде изтеглен и подготвен както трябва."

„Ако се изтегли бюджетът и се подреди всичко, това може да се направи. Да се опитаме да го преправим между другото е невъзможно."

„Като всеки бюджет е пълен с десетки хиляди числа и когато пипнете едно число, на едно място, се променят стотици хиляди числа на други места. Това не може да стане в пленарна зала. Този процес трябва да се рестартира. Имаме време до Нова година, ако трябва ще работим между Коледа и Нова година, но трябва да имаме нормален бюджет, в който да знаем, че всичко, което е гласувано в него, е съгласувано помежду си и съответства, на това което очакват бизнеса и хората", заяви Денков.

Според него идеята бюджетът да се преправи между другото е все едно една сграда да е построена на криво и всеки момент да може да падне и да се пребоядиса и да се каже, че всичко е наред.