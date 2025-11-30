Падна джакпот от почти 2 милиона в "6 от 42", фишът е пуснат в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България вече има своя 150-и милионер от тотото. Джакпотът в играта "6 от 42" донесе печалба в Пазарджик. Участникът в тиража е подал своя фиш с маркирани шест числа в четирите области на фиша и четири позиции на тото джокер. Общата стойност на залога е 7,20 лева.

Комбинацията, която го донесе парите, е 4, 9, 14, 19, 20, 25. Освен джакпота от 1 943 077 лева играчът печели и една четворка на стойност 52 лева. Така общата сума достигна 1 943 129 лева.

Джакпотът в "6 от 42" за тираж 97 стартира от 300 000 лева.