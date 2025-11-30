Легендата на националния отбор и ЦСКА Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни, научи "24 часа" от два независими източника. Лекарите все още не са определили лечението на 59-годишния именит футболист и треньор. Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена.

Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната болест. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното първенство в САЩ, макар да е със сериозен принос за класирането ни.

Припомняме, че преди една седмица инсулт получи капитанът на четвъртите в света от САЩ 1994 и бивш президент на БФС Борислав Михайлов.