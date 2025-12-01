Почина финансистът Емил Хърсев

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Финансистът Емил Хърсев е починал тази вечер, малко повече от месец, след като навърши 64 години. Това съобщи сайтът "Факти".

Финансовият експерт и бизнесмен е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Доцент е по банково дело в УНСС и собственик на "Хърсев КО".

Хърсев завършва немската гимназия в София. След това се дипломира в специалността финанси в тогавашния Висш икономически институт "Карл Маркс" (днес УНСС). Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите" (1990).

Бил е подуправител на БНБ, член на борда на Булбанк, Минералбанк, Кредитна банка, БРИБ, Международната банка за икономическо сътрудничество в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996 г.), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО".

Емил Хърсев има съпруга на име Юлиана и две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес.