Любомир Дацов: Не трябва да се пипат данъците

Скептичен съм, че за 10 дни ще се преработи бюджетът, заяви Любомир Дацов, бивш зам.-министър на финансите и член на Фискалния съвет. Ако можеше, нямаше да има нужда от толкова министерства, заяви той в ефира на Нова тв.

По думите му бюджета има абсолютно противоречащи политически и икономически цели. "Това няма как да бъде разрешено, ако не бъде преосмислено всичко", обясни той.

"Бюджетът е като една конструкция, която е планирана да бъде устойчива с около 38% от БВП. Аз съм един от архитектите, започнахме тази посока през 1997 година. Когато отиде на 46% това, което може да се случи, е да ви се огънат краката, защото няма да успее да издържи. Или ще се направи нова конструкция на бюджета, свързана с вдигане на данъците, защото трябва да се намери устойчив източник на финансиране", коментира Дацов.

Според него освен, че трябва да финансира разходи, бюджетът има и макроикономически стойности. "Той трябва да може да плава, да има фискално пространство и в зависимост от икономическия цикъл да отговаря и да управлява този процес", коментира експертът.

"Структурните реформи трябва да бъдат набелязани, тъй като, който и сектор да пипнем в момента, има нужда от промяна на модела. А не да се правят промени за надграждане, има нужда от преконструиране - като се почне от пенсионно осигуряване, което е може би най-големият структурен и дългосрочен проблем, мине се през здравеопазване, което е безобразно, мине се през образование и изобщо не говоря за вътрешен ред и отбрана", допълни той.

"В нашия доклад ние още на този етап имаме приходи, които смятаме, че няма да дойдат. Става въпрос за 3,5 до 4,7 милиарда евро. Те са завишени по подобие на 2025 година. Сега виждаме, че едни 3,5 милиарда евро минимум няма да дойдат. Нещо е сгрешено. Или приходите са сгрешени, или прогнозите за БВП", обясни Дацов.

"Тази събираемост на данъчните приходи се получава в размерите 30,4% от БВП. Включени са еднократните приходи, които дойдоха от банките и други. Като генерираме и махнем извънредните приходи, ще се получи, че всъщност събираемостта на приходната част е 30,1%", коментира той.

"За следващата година имаме планирана промяна в структурата на БВП - малко повече инвестиции, малко повече износ", обясни Дацов.

Според него не трябва да се пипат данъците, а автоматичните формули трябва да бъдат отложени. Концесионирането е умно нещо, което може да донесе ползи в бъдеще време. Концесия на транспорта е такова нещо. Инвестициите са огромен проблем за България, защото имаме проблем с посоката, коментира още финансистът.

Единственото нещо, по което сме първи е по разходи за съдебна система, вътрешен ред и сигурност. Разходите в тази област са значително завишени, но определени хора на високи позиции трябва да могат да вземат много високо заплащане, убеден е Дацов.