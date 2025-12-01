Тежка катастрофа край Требич

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин край Требич, съобщи БНТ. По неофициална информация има загинал полицай.

От Facebook страницата на "Катастрофи в София" става ясно, че Околовръстният път на Требич затворен.