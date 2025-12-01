Тежка катастрофа край Требич

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин край Требич, съобщи БНТ. По неофициална информация има загинал полицай.
От Facebook страницата на "Катастрофи в София" става ясно, че Околовръстният път на Требич затворен.
