Тежка катастрофа край Требич

2732
снимка:Катастрофи в София, фейсбук група

Тежка катастрофа е станала рано тази сутрин край Требич, съобщи БНТ. По неофициална информация има загинал полицай.

От Facebook страницата на "Катастрофи в София" става ясно, че Околовръстният път на Требич затворен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

снимка:Катастрофи в София, фейсбук група

