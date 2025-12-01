Въвеждат временна организация за събиране на боклука в три района на София

От днес Столична община въвежда временна организация на сметосъбирането в районите "Изгрев", "Подуяне" и "Слатина" (Зона 3), съобщиха от общинската администрация.

Мярката се налага поради изтичане на настоящия договор с ДЗЗД "Грийн Партнърс" и забавяне на новата обществена поръчка, чието решение е обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Целта е да се гарантира непрекъснатост на услугата и да не се допусне хаос с отпадъците в трите района, обясниха от Общината.

Кметът Васил Терзиев призова вчера гражданите да са спокойни, тъй като за трите района е свършена необходимата работа, има подготовка и мобилизация, като е осигурена допълнителна техника. По думите му временната организация може да продължи няколко седмици.

Столичната община мобилизира всички възможни ресурси за покриване на Зона 3 и гарантиране на редовно сметоизвозване в трите района, информираха още от администрацията. Временната организация започва с пет сметосъбиращи машини и шест по-малки камиончета на Столичното предприятие за третиране на отпадъците (СПТО). Още шест сметосъбиращи камиона се очакват в началото на декември. Тази техника е достатъчна за покриване на зоната, отбелязаха от Общината.

Районните администрации водят активен диалог с бизнеси и търговски обекти в трите района с цел привличане на доброволен капацитет за подкрепа на общинските екипи с фокус върху уикендите. Столична община осигурява допълнителен финансов ресурс, от който трите района имат нужда, за да подсилят капацитета си.

В "Подуяне" се организират срещи с граждани и бизнес по публично обявен график. Районът разчита на три лекотоварни превозни средства с товароносимост 3500 кг, един лекотоварен бус и две електрически камиончета.

В "Изгрев" един товарен автомобил с шофьор и четирима оперативни работници ще се фокусират върху извозването на едрогабаритни отпадъци. Районната администрация ще създаде и организация за раздаване на чували и ръкавици на гражданите.

Общинското дружество "Софекострой" ще поеме обслужването и на "Люлин" поетапно от тази седмица.

От Столичната община информираха също, че две жалби бавят напредъка за осигуряване на постоянно сметопочистване в Зона 6 ("Люлин" и "Красно село") и Зона 3 ("Изгрев", "Подуяне" и "Слатина"). За Зона 1 ("Лозенец", "Средец" и "Студентски") и Зона 7 ("Възраждане", "Оборище" и "Триадица") има подадени четири жалби, след Общината прекрати поръчката.

За Зона 4 решението на Общината беше да премине към сключване на договор с единствената класирана фирма, но това решение се бави поради жалби на предходната стъпка в процедурата. На 25 ноември Столична община изпрати напомнително писмо до КЗК с призив да се произнесат в срок по искането за предварително изпълнение и подписване на договора за Зона 4. Комисията все още не се е произнесла, въпреки че срокът изтече на 21 ноември, припомниха от администрацията.

Процедурите за Зона 2 и Зона 5 ще се финализират в началото на декември.

От Общината съобщиха също, че за да осигури плавен преход към временно сметосъбиране с общински капацитет, се засилва контролът по изпълнението на настоящия договор с "Грийн Партнърс".

Кризата с отпадъците в столичния район "Люлин" не е свършила, тя се завръща с пълна сила, заяви на кметът на района Георги Тодоров на брифинг в Столичния общински съвет на 27 ноември. Той каза, че през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването в района се е влошила. Натрупва се отново много боклук, а от следващата седмица се очаква да завали сняг, което, по думите на кмета, допълнително ще влоши ситуацията.