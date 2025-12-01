ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ранени са 12 души при катастрофи в страната през изминалото денонощие

СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Ранени са 12 души в страната при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на сайта си. Тежките катастрофи с пострадали са девет. 

В София са регистрирани 28 леки катастрофи и една тежка, загинали няма, ранен е един. 

От началото на ноември са станали 506 катастрофи с 40 загинали и 634 ранени. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6139, загиналите са 414, а ранените 7646. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 18 по-малко  загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

