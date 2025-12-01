Благомир Коцев: Имаше заплахи срещу мен, за да се присъединя към друга партия

Благомир Коцев се върна днес на работното си място в общината във Варна. Той влезе в кметския кабинет след почти 5 месеца в ареста.
Идвам в добро настроение, доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм. През тези 5 месеца не съм загубил контакт с моя екип, има неща, които трябва да бъдат наваксани и да влезем в нормален ритъм, каза кметът.
Той обясни, че атаката по повод дарителската кампания за гаранцията му е поредната. 200 000 лева, парите бяха събрани за няколко часа и в петък сутринта той бе освободен. Не съм изненадан, знаете, че се използват всякакви инструменти, за да се дискретизират както свободните хора, така и администрацията и всички, които се борят с нашата несправедливост в тази държава, каза той. Обясни, че когато всичко стане ясно ще заведе дела за лъжесвидетелстване. Атаката не е изненада за мен, тя ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент. "Свидетелката" е човек, който е уволнен от мен и за който има подадени сигнали за злоупотреби без никаква реакция от страна на институциите, допълни Коцев. И дори напротив - обръщат такива хора като инструменти срещу неудобните, каза още той.
Първото, което ще направя, е традиционната понеделнишка оперативка, която ще се случи в 10 часа, да видя всички - целият си екип, да ми докладват какво са свършили през тези месеци. Да видя какви са важните, спешни теми, с които бързо трябва да се ангажираме. След оперативката ще преосмисля голяма част от политиката и начина, по който върви диалогът в община Варна, защото диалогът не беше добър", обясни той.
Коцев обясни, че за него не е на дневен ред да е кандидат за президент на десницата. Поздрави и жена си, която днес има рожден ден. Всичко това рефлектира върху здравословното ѝ състояние, каза още той.
Имаше заплахи към мен да се присъединя към други политически партии, засега ще кажа само това, каза още той.