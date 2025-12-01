Благомир Коцев: Имаше заплахи срещу мен, за да се присъединя към друга партия

Благомир Коцев се върна днес на работното си място в общината във Варна. Той влезе в кметския кабинет след почти 5 месеца в ареста.

Идвам в добро настроение, доколкото е възможно. Със сигурност имам ентусиазъм. През тези 5 месеца не съм загубил контакт с моя екип, има неща, които трябва да бъдат наваксани и да влезем в нормален ритъм, каза кметът.

Той обясни, че атаката по повод дарителската кампания за гаранцията му е поредната. 200 000 лева, парите бяха събрани за няколко часа и в петък сутринта той бе освободен. Не съм изненадан, знаете, че се използват всякакви инструменти, за да се дискретизират както свободните хора, така и администрацията и всички, които се борят с нашата несправедливост в тази държава, каза той. Обясни, че когато всичко стане ясно ще заведе дела за лъжесвидетелстване. Атаката не е изненада за мен, тя ще олекне и увисне, тя е инициирана от един от кошаревските свидетели, които прокуратурата използва като аргумент. "Свидетелката" е човек, който е уволнен от мен и за който има подадени сигнали за злоупотреби без никаква реакция от страна на институциите, допълни Коцев. И дори напротив - обръщат такива хора като инструменти срещу неудобните, каза още той.

Първото, което ще направя, е традиционната понеделнишка оперативка, която ще се случи в 10 часа, да видя всички - целият си екип, да ми докладват какво са свършили през тези месеци. Да видя какви са важните, спешни теми, с които бързо трябва да се ангажираме. След оперативката ще преосмисля голяма част от политиката и начина, по който върви диалогът в община Варна, защото диалогът не беше добър", обясни той.

Коцев обясни, че за него не е на дневен ред да е кандидат за президент на десницата. Поздрави и жена си, която днес има рожден ден. Всичко това рефлектира върху здравословното ѝ състояние, каза още той.

Имаше заплахи към мен да се присъединя към други политически партии, засега ще кажа само това, каза още той.