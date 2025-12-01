Поп освещава БМВ на празния депутатски паркинг до "Александър Невски" (Снимки)

Паркингът до катедралата „Свети Александър Невски" осъмна пуст тази сутрин. Сред празното пространство се открояваше само един автомобил – луксозно БМВ. По-интересното бе, че автомобилът бе спрян, за да може свещеник за го освети в присъствието на двамата му собственици. Водосветът на джипа пък бе направен на отворен капак, за да няма произшествия на пътя.

От 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски" към историческата сграда на Народното събрание.

В своя позиция лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски заяви, че очаква кметът на София Васил Терзиев, с подкрепата на общинските си съветници от ППДБ, "Спаси София" да предприемат необходимите действия за отварянето на паркинга пред катедралата "Св. Александър Невски" за хората.

"Когато една идея е добра – добра си е! Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски" трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност", която самият парламент е решил да обособи там", отговори му кметът на София Васил Терзиев.

След това Столичната община отправи официално искане до председателя на Народното събрание Рая Назарян и до директора на СДВР гл. комисар Любомир Николов за освобождаване на терена до храм-паметник „Св. Александър Невски", който в момента функционира като охраняема „зона за сигурност" и служебен паркинг на парламента.

Шефката на НС Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи". След това от нейно писмо до вътрешния министър Даниел Митов стана ясно, че от 1 декември 2025 г. парламентът няма да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски" към историческата сграда на Народното събрание