Задържаха 60-годишен за сигнал за бомба в Прохода на републиката

Извънредна ситуация в Прохода на републиката тази нощ вдигна накрак полицията в две области. В 23.53 ч. мъж е позвънил на 112 и казал, че на върха на прохода е поставено взривно устройство. Полицията е открила съмнителен сак на метри от отбивката с крайпътни заведения, вече в област Стара Загора. Районът на чантата е отцепен. Очаква се екип от столични експерти, който да я обезвредят.

Установен е и подателят на сигнала - 60-годишен мъж от село Козар Белене. Той е задържан за обяснения.

Движението по старопланинския път не е спирано, казаха от ОДМВР - Велико Търново.