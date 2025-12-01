ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21821054 www.24chasa.bg

Задържаха 60-годишен за сигнал за бомба в Прохода на републиката

Дима Максимова

[email protected]

3152

Извънредна ситуация в Прохода на републиката тази нощ вдигна накрак полицията в две области.  В 23.53 ч. мъж е позвънил на 112 и казал, че на върха на прохода е поставено взривно устройство. Полицията е открила съмнителен сак на метри от отбивката с крайпътни заведения, вече в област Стара Загора. Районът на чантата е отцепен. Очаква се екип от столични експерти, който да я обезвредят. 

Установен е и подателят на сигнала  - 60-годишен мъж от село Козар Белене. Той е задържан за обяснения.

Движението по старопланинския път не е спирано, казаха от ОДМВР - Велико Търново.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България