6 глоби имал шофьорът, прегазил полицай край Требич. Една е за скорост

6 глоби от Пътна полиция има шофьорът, прегазил полицай край Требич, научи "24 часа". 34-годишният мъж блъснал униформения, който разследвал предишна катастрофа с блъснат пешеходец.

Мъжът е санкциониран за неспазване на маркировка, за неносене на сигнална жилетка, липса на пожарогасител, както и неспазване на знаци. Има една глоба за превишена скорост.

Около 4,20 ч сутринта той карал с висока скорост. Блъснал патрулка и загинал полицай, който отработвал предишна катастрофа. Тя станала в 1,40 часа тази сутрин на Северната тангента. Тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен шофьор блъска пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно. При удара той загива на място.