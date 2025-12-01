ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21821073 www.24chasa.bg

6 глоби имал шофьорът, прегазил полицай край Требич. Една е за скорост

Димитър Мартинов

[email protected]

16132
Смимка: катастрофи в София/фейсбук

6 глоби от Пътна полиция има шофьорът, прегазил полицай край Требич, научи "24 часа". 34-годишният мъж блъснал униформения, който разследвал предишна катастрофа с блъснат пешеходец.

Мъжът е санкциониран за неспазване на маркировка, за неносене на сигнална жилетка, липса на пожарогасител, както и неспазване на знаци. Има една глоба за превишена скорост. 

Около 4,20 ч сутринта той карал с висока скорост. Блъснал патрулка и загинал полицай, който отработвал предишна катастрофа. Тя станала в 1,40 часа тази сутрин на Северната тангента. Тир със сръбска регистрация, управляван от 45-годишен шофьор блъска пешеходец на 61 години, който вървял по пътното платно. При удара той загива на място. 

Смимка: катастрофи в София/фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България