ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21821131 www.24chasa.bg

38-годишен преби съпругата си в Свищов

1956
Юмрук СНИМКА: Архив

38-годишен мъж преби съпругата си в Свищов, съобщиха от полицията.

Жената е подала сигнал за насилието на 28 ноември.

Между двамата е станал скандал, който е прераснал в сбиване.

На жената са нанесени няколко удара в слепоочието на жената. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Юмрук СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България