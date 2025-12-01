38-годишен преби съпругата си в Свищов

38-годишен мъж преби съпругата си в Свищов, съобщиха от полицията.
Жената е подала сигнал за насилието на 28 ноември.
Между двамата е станал скандал, който е прераснал в сбиване.
На жената са нанесени няколко удара в слепоочието на жената.
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
38-годишен мъж преби съпругата си в Свищов, съобщиха от полицията.
Жената е подала сигнал за насилието на 28 ноември.
Между двамата е станал скандал, който е прераснал в сбиване.
На жената са нанесени няколко удара в слепоочието на жената.
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!