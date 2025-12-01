38-годишен преби съпругата си в Свищов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

38-годишен мъж преби съпругата си в Свищов, съобщиха от полицията.

Жената е подала сигнал за насилието на 28 ноември.

Между двамата е станал скандал, който е прераснал в сбиване.

На жената са нанесени няколко удара в слепоочието на жената.