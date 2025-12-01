ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Четирима от Горна Оряховица са с обвинения за държане на дрога

Четирима от Горна Оряховица с обвинения за държане на наркотични вещества. Те са задържани по време на специализирана полицейска операция срещу разпространението на дрога в петък. Двама от тях, за които са събрани данни, че са пласирали упойващи вещества,остават в ареста за 72 часа.

На 29 ноември, след доклад на материалите в Окръжна прокуратура – В. Търново четирима мъже на възраст от 20 до 29 години от Г. Оряховица са привлечени в качеството на обвиняеми за държане на наркотични вещества. Двама от тях на 20 и 24 години с постановление на прокуратурата са задържани за срок до 72 часа. Другите двама са с мерки за неотклонение „подписка", съобщи полицията.

