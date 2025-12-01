Кметът на Враца поиска от учителите по-високи оценки на външното оценяване

Кметът на Враца Калин Каменов е възложил на всички директори на училища в общината задачата да изискат от учителите да повишат с по една единица резултатите си на националното външно оценяване по български език и математика.

"Това може да изглежда като малка стъпка, но именно малките ежедневни усилия в крайна сметка водят до значим прогрес. Представете си как, ако всички училища успеят да изпълнят тази задача, това ще се отрази на десетки, може би стотици млади хора — със знанията и увереността, които ще имат, те ще бъдат по-подготвени да продължат своето образование, да изберат професия и да останат в нашия регион", написа във фейсбук той.

Припомня, че последните данни от международни оценки показват тревожна картина. Според PISA 2022, 54% от българските 15-годишни ученици са функционално неграмотни по математика.

По четивна грамотност – около 53% не достигат базовото ниво. По природни науки 48% са под критичния праг на функционална грамотност.

Средният резултат на българските ученици в PISA по математика е 417 точки, докато средният резултат за OECD/ЕС е значително по-висок (472 точки).

Делът на учениците с високи постижения (нива 5 и 6) е много малък – само 3% по математика, 2% по четене и 1% по природни науки.

"Тези резултати са тревожни не само защото показват липса на знания, но и защото означават, че голяма част от нашите млади хора нямат базовите умения да решават проблеми в ежедневието, да мислят критично и логично. Над 50% от учениците са под „критичен праг" — това не е просто статистика, а аларма: системата не подготвя значителна част от децата за съвременния свят. Тези данни не са абстрактни. Те говорят за бъдещи поколения, които може да имат трудности при намиране на работа, при адаптация в икономика, която изисква умения за логика, математика, комуникация и аналитично мислене", пише Каменов.

"За да привлечем инвеститори, да развиваме бизнеса и да създаваме работни места, ни трябват добре подготвени млади хора. Компаниите не искат просто работници — те търсят хора, които мислят, учат, решават проблеми. Качественото образование е ключът към това да изградим конкурентоспособна местна икономика. Когато учениците имат добри резултати, това не е само личен успех — това е успех за цялата общност. Това означава по-малък риск от отпадане, по-малка социална поляризация, защото образованието трябва да бъде път към възможности, а не пречка. Качественото образование не е само локална тема. Според много изследвания слабите резултати в училище влияят дългосрочно върху икономическия растеж на страната, върху иновациите, върху социалната кохезия. Когато ние като община поставяме високи цели, ние показваме, че не приемаме статуквото. Аз вярвам — и искам всички вие да вярвате — че Враца може да бъде не просто „крайградско" място, а община, в която образованието е приоритет, а младите хора имат възможност да се развиват и да останат тук. Затова отправям призив към всички директори и учители: нека този ангажимент да не е просто административна задача, а мисия.

Нека всяка класна стая, всеки учебен час, всяко упражнение бъдат стъпка напред. Подкрепете децата си. Насърчавайте ги да се стремят към знания, към разбиране, а не просто към оценки. Споделяйте целта, която съм поставил: +1 единица — и повече, пише още той.



