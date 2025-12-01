ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Скандалджия посрещна полицаи с лопата, арестуваха го

Дима Максимова

42-годишен от павликенското село Патреш е задържан за неизпълнение на полицейско разпореждане.

В събота малко след полунощ в полицейското управление в Павликени е получен сигнал за възникнал междусъседски скандал в с. Патреш. Изпратеният на адреса полицейски екип установил тъжителката, а съседът посрещнал униформените със закани и размахвайки лопата. Въпреки неколкократно отправените му разпореждания той не преустановил действия си.

При задържането му са използвани помощни средства. По случая е започнато досъдебно производство.

