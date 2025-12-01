ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Община Пловдив избива кърлежи, комари и други вредители с 1,5 млн. лв. в следващите 3 г.

Ваня Драганова

Пръскане срещу кърлежи и комари Снимка: Архив

Площите, които се обработват, са около 42 000 декара

Община Пловдив обяви обществена поръчка за пръскане срещу комари, кърлежи и други вредители, както и за растителна защита на дървета и храсти. Предвижда се в тази дейност да бъдат инвестирани 1,5 млн. лв. без ДДС в следващите 3 години.

С борбата с вредителите са занимава общинското предприятие "Дезинфекционна станция", което досега поръчваше съответните препарати, а в този конкурс се търси предоставяне на услугата по тези дейности. "Нищо не се променя, възложител на поръчката е директорът на "Дезинфекционна станция" Петя Дингилева", обясни пред "24 часа" зам.-кметът по екология Иван Стоянов. 

Площите, които се обработват срещу кърлежи, комари и др., са около 42 000 декара. 

