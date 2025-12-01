ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Иван Портних на съд за измама с ремонт на пристанище-фантом във Варна

Кирил Борисов

[email protected]

4420
Иван Портних СНИМКА: Орлин Цанев

Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Иван Пасев, както и срещу двама чиновници от Изпълнителна агенция „Морска администрация", за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище. Това съобщават от офиса на Лаура Кьовеши в Люксембург. 

Четиримата са обвинени за фалшифициране на официални документи и предоставяне на невярна информация с цел незаконно получаване на 3,4 милиона евро от европейски и национални фондове за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на Варна. Проектът е подаден от общината. Според разследването обаче такова пристанище не е съществувало към момента на подаване на заявлението за финансиране. 

Тази снимка са направили от община Варна, за да покажат на Европа, че там е имало пристанище, което трябва да се реконструира.
Според доказателствата, парцелите земя, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради. Разследването показало, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове, с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация" парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище.

Щетите за бюджета на ЕС са 2,8 милиона евро, а за бюджета на България -  675 475 евро. 

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет Портних и бившият губернатор могат да получат присъди от две до осем години затвор. Чиновниците от морската администрация могат да получат до пет години затвор и забрана да заемат определени държавни или обществени длъжности.

Случаят е докладван за първи път на Европейската прокуратура от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), след съмнения за възможни сериозни нередности и измами. OLAF е оказала подкрепа на разследването, извършено от националната полиция. 

Всички замесени лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното от компетентните български съдилища, уточняват от Европейската прокуратура. 

