ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национали записаха загуби в Италия

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21821493 www.24chasa.bg

Задържаха 32-годишен мъж, карал с 2,54 промила алкохол в кръвта в стражишко село

1512
Полиция Кадър: МВР

Служители на полицейското управление в Стражица установиха водач на автомобил с 2,54 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Вчера в землището на стражишкото село Асеново е извършена проверка на превозното средство, управлявано от 32-годишен от същото селище. При пробата на водача за употреба на алкохол, апаратът отчел 2,54 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР и срещу него е започнато бързо производство.

На 18 ноември полицейски служители в Стражица иззеха около 40 грама наркотично вещество от 29-годишна столичанка, припомня БТА.

Полиция Кадър: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България