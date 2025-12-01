Задържаха 32-годишен мъж, карал с 2,54 промила алкохол в кръвта в стражишко село

Служители на полицейското управление в Стражица установиха водач на автомобил с 2,54 промила алкохол в кръвта, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново. Вчера в землището на стражишкото село Асеново е извършена проверка на превозното средство, управлявано от 32-годишен от същото селище. При пробата на водача за употреба на алкохол, апаратът отчел 2,54 промила. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР и срещу него е започнато бързо производство.

На 18 ноември полицейски служители в Стражица иззеха около 40 грама наркотично вещество от 29-годишна столичанка, припомня БТА.