Стоичков: Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци

Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Това написа в своя фейсбук публикация Христо Стоичков.

"Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас!Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!", пише още Стоичков.

Бившият вратар на националния ни отбор и бивш президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов бе приет в болница на 24 ноември. Първите му изследвания установили инсулт. След него той е в средно увредено състояние.

Легендата на националния отбор и ЦСКА Любослав Пенев бе приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни.

Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната болест.

Преди няколко години с коварна болест се сблъска и легендата българския футбол - Петър Хубчев.