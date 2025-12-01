Градската елха в Търговище грейва на 5 декември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Светлините на градската коледна елха в Търговище ще грейнат на 5 декември, петък. Началото на тържеството е в 17.00 ч., на сцената пред общината, съобщават от общинския пресцентър.

В рамките на програмата гостите ще се насладят на представлението „Снежнобяла приказка" на Държавен куклен театър - Търговище. Участие ще вземе и Ебру Хайрединова от Музикална школа „Ню войсис". Специален гост на тържеството пък ще бъде Дядо Коледа.

След края на програмата всички заедно ще отброят секундите, оставащи до запалването на коледните светлини. Празникът ще завърши със заря, която ще освети небето над централния площад „Свобода".