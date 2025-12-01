ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белослава Кръстева номер 1 в Европа при жените по ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21821829 www.24chasa.bg

Кола се вряза в заведение за бързо хранене във Враца, има ранени

3324
Линейка Снимка: Снимка: Архив

Двама души са в болница след катастрофа във Враца, съобщиха от полицията.

Автомобил със софийска регистрация се е врязал в заведение за бързо хранене. При инцидента са пострадали шофьорът на колата и негов спътник. Те са на 25 и 22 години, и са настанени в болница. Единият е с фрактура на крайник, а другият е с травма на главата.

Автомобилът най-вероятно се е движил с превишена скорост, тъй като ударът е бил толкова силен, че са минали през бариерата на паркинг на голяма верига магазини във Враца, врязали са се в бар-грила, минали са и през метално заграждение, а накрая са спрели на жп релсите.

След пътния инцидент двамата са избягали, но по-късно са се предали на полицията в Червен бряг, съобщава Нова.

Линейка

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България