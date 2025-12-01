Йотова: Без шум и фанфари медиците във ВМА връщат най-важното на този свят – надеждата

За екипите на болницата смелостта е навик, заяви Илияна Йотова на тържественото честване на 134-годишнината на Военномедицинската академия

Голямото семейство на Военномедицинската академия е обединено от позабравената в модерния свят дума човечност. Човечността, дълбоко вплетена в българската народопсихология, не е абстракция, а ежедневен жест към другия. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на тържественото честване на 134-годишнината на Военномедицинската академия и припомни думите на Йовков, че човечността е нашият най-стар закон. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

В приветствието си вицепрезидентът изтъкна, че в своята многогодишна история ВМА е наложила не само нови стандарти за националното здравеопазване, а се е превърнала в център за иновации, обучение и високи технологии. „Модерната диагностика, научната работа, международните партньорства и военномедицинското осигуряване на Българската армия станаха еталон в национален и съюзен формат", посочи Йотова.

„За екипите на ВМА смелостта е навик. Безброй са примерите за лична храброст на медиците, които винаги са там, където други се страхуват да бъдат", подчерта вицепрезидентът. Тя заяви, че българските военни лекари влизат в най-трудните битки – от бойните полета до кризите на съвременния свят. Вие първи посрещате не само природни бедствия и мисии зад граница, но и пандемии и мигове на национални изпитания. Винаги сте на първа линия, никога не се колебаете. Медикът във ВМА е не само лекар, той е войник на най-трудния фронт – фронта на човешката болка", изтъкна Илияна Йотова.

Своята благодарност вицепрезидентът изрази към екипите, които денонощно са на пост, към преподавателите и учените, към младите лекари, „които с решителност и смелост избират пътя на медицината в униформа – път, който не обещава лекота, но обещава смисъл". Йотова подчерта и огромната подкрепа на семействата и близките на медиците във ВМА.