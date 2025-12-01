46-годишен криминален тип задигна бензинова резачка и много инструменти от къща в Първомай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пловдивски полицаи пък спипали крадец, докато тършувал в таванско помещение в район "Южен"

46-годишен извършител на взломна домова кражба е разкрит и задържан от служителите на реда в Първомай, съобщиха от МВР.

Разследването започнало по сигнал, че в периода от 21 до 26 ноември от къща в града били отнети бензинова моторна резачка, множество инструменти и други вещи. При предприетите оперативни и издирвателни действия криминалистите влезли в дирите на техен познайник.

Иззетите от жилището на мъжа откраднати предмети са приобщени към материалите по досъдебното производство. Неговото документиране продължава.

Бързо производство е започнато срещу пловдивчанин, заловен в момент на кражба на чуждо имущество. В ранните часове на неделния ден 42-годишният криминално проявен и осъждан мъж бил отведен в ареста на Първо районно управление, след като задигнал бормашина и кабели от таванско помещение на адрес в район "Южен".