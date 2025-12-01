70-годишен велосипедист е в болница, мерцедес го блъсна на тротоар в Асеновград

Излязъл извън платното за движение

70-годишен велосипедист е под лекарско наблюдение, след като шофьор го блъсна на тротоар в Асеновград, съобщиха от МВР.

Около 15.30 часа в петък в полицията постъпил сигнал за пътно произшествие с пострадал велосипедист. Според предварителните данни на ул. „Александър Стамболийски" лек автомобил „Мерцедес" излязъл извън платното за движение, качил се на тротоара и блъснал 70-годишен велосипедист. 23-годишният шофьор на колата е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство.