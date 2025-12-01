Двама пострадаха при сбиване в село до Стамболийски, има и задържани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Четирима местни жители на Ново село са се сбили в събота, съобщиха от МВР.

Около 22.30 часа патрул на Районното в Стамболийски бил насочен към мястото на инцидента. На място те установили, че в боя участвали четирима души, а двама от тях били с различни охлузвания и им е оказана медицинска помощ.

Извършителите на побоя са отведени в районното управление за едно денонощие, води се проверка за нанесени телесни повреди по хулигански подбуди.

Два часа по-рано подобни действия предприели и служителите на реда в Асеновград, след като на телефон 112 постъпила информация за възникнала свада на ул. „Лале баир". В болница с фрактура на едната ръка бил настанен мъж, а спрямо нападателя му е взета 24-часова мярка за задържане в рамките на образувано досъдебно производство.