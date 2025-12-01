ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белослава Кръстева номер 1 в Европа при жените по ...

Младежи гостуват на домашен купон, потрошиха жилището

Тони Маскръчка

1708
Младежи гостуват на домашен купон, потрошиха жилището. СНИМКА: Pixabay

Двама младежи, гостували на домашен купон, потрошиха жилището. Около 03:20 часа в неделя в Първо-Благоевград е получено съобщение, че в жилище в гр. Благоевград, където са се намирали група непълнолетни младежи, към тях се присъединили 18-годишен благоевградчанин и 20-годишен чужд гражданин, които започнали да чупят покъщнина.

Незабавно на място пристигнали полицейски служители, които задържали двете лица, като при извършената проверка е установено, че в жилището са счупени две крила на интериорни врати и полилей, а върху шкаф в една от стаите е открито около 1,1 грама бяло прахообразно вещество, реагиращо положително на амфетамин. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

