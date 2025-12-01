Полицаят, пометен от бмв-то, пазил първата катастрофа на 2 км от нея

Полицаят, блъснат и убит от шофьор на беемве, е пренасочвал движението заради катастрофата край Требич. Той е бил на 2 км от мястото на първия удар, където е загинал пешеходец. Самият полицай е работел в Специализираните полицейски сили.

Шофьорът, на 34 години, е карал с висока скорост. Той се е забил в патрулката, която е отклонявала движението от Северната тангента към бул. Рожен, обясниха от СДВР. Оттам посочиха, че пробите за алкохол на шофьора са отрицателни.

Такива са тестовете и на сръбския шофьор на тир, който блъснал и убил пешеходец. Двамата водачи са задържани.