ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Белослава Кръстева номер 1 в Европа при жените по ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21822565 www.24chasa.bg

Полицаят, пометен от бмв-то, пазил първата катастрофа на 2 км от нея

Димитър Мартинов

[email protected]

3000
Смимка: катастрофи в София/фейсбук

Полицаят, блъснат и убит от шофьор на беемве, е пренасочвал движението заради катастрофата край Требич. Той е бил на 2 км от мястото на първия удар, където е загинал пешеходец. Самият полицай е работел в Специализираните полицейски сили.

Шофьорът, на 34 години, е карал с висока скорост. Той се е забил в патрулката, която е отклонявала движението от Северната тангента към бул. Рожен, обясниха от СДВР. Оттам посочиха, че пробите за алкохол на шофьора са отрицателни.

Такива са тестовете и на сръбския шофьор на тир, който блъснал и убил пешеходец.  Двамата водачи са задържани.

Смимка: катастрофи в София/фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България