ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21822575 www.24chasa.bg

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор с проверки в навечерието на Никулден

496
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор СНИМКА: Фейсбук

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) стартира проверка на лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти на територията на цялата страна в навечерието на Никулден, съобщиха от пресцентъра на ДАМТН. 

Инспектори от Главна дирекция „Метрологичен надзор" (ГД МН) към ДАМТН ще проверяват лицата, които използват везни при продажба на риба и рибни продукти, за спазване на задълженията им по Закона за измерванията.

Целта на проверките са установяване на нарушения, дължащи се на технически неизправни везни, на използване на везни, които не са преминали процедури по изпитване за установяване на съответствие с изискванията към тях и задължителните ежегодни проверки, неправилната им употреба и др.

За установените по време на проверките нарушения, инспекторите на ГД МН към ДАМТН ще предприемат съответстващи на нарушенията мерки, съгласно действащото законодателство.

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор СНИМКА: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България