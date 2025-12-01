Възрастен мъж е със спукан череп, блъснат е на пешеходна пътека в Благоевград

Възрастен мъж е пострадал при инцидент на пешеходна пътека в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Сигнал за инцидента е подаден преди 18:00 часа в неделя, 30 ноември. Пешеходецът – 74-годишен мъж от града, е блъснат в района на кръговото кръстовище между улиците „Ал. Стамболийски" и „14-ти полк" от лек автомобил „Смарт" с 48-годишен водач от Благоевград.

От полицията съобщават, че вследствие на инцидента пешеходецът е със спукан череп. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.