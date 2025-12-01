ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

7 известни актьори и актриси в Иран са арестувани...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21822580 www.24chasa.bg

Възрастен мъж е със спукан череп, блъснат е на пешеходна пътека в Благоевград

492
Инцидентът е станал на пешеходна пътека. Снимка: Архив

Възрастен мъж е пострадал при инцидент на пешеходна пътека в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на полицията. Сигнал за инцидента е подаден преди 18:00 часа в неделя, 30 ноември. Пешеходецът – 74-годишен мъж от града, е блъснат в района на кръговото кръстовище между улиците „Ал. Стамболийски" и „14-ти полк" от лек автомобил „Смарт" с 48-годишен водач от Благоевград.

От полицията съобщават, че вследствие на инцидента пешеходецът е със спукан череп. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отрицателна.

Инцидентът е станал на пешеходна пътека. Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България