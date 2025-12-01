Кметът Благомир Коцев ще запали светлините на коледната елха на Никулден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И тази година навръх Никулден - 6 декември (събота), ще грейне коледната елха на централния площад „Независимост" във Варна.

Светлините ще бъдат запалени от кмета Благомир Коцев по време на празничния концерт, който Община Варна традиционно организира в този ден, съобщават от пресслужбата на администрацията.

Началото на събитието е в 17 часа на площад „Независимост".

В програмата ще вземат участие школите на Общинския детски комплекс - ДФА „Българче", Варненска детско – юношеска опера, балет „Вива денс", детски вокален ансамбъл „Сребърни звънчета", театрално студио „Вълшебната завеса", народен хор „Българче" и вокален ансамбъл „Звездни струни". Концертът е със специалното участие на „Stars academy" и детско шлагерно студио „Да".

От дирекция „Култура и духовно развитие" на община Варна разкриват, че е отправена покана за участие на Дядо Коледа в концерта и се очаква добрият старец да присъства на празничното събитие в компанията на Снежанка и джуджетата.

Община Варна кани всички деца и техните родители да споделим заедно този вълшебен момент в най-магичния месец от годината.