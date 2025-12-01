ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Винисиус закъсня за тренировка на "Реал"

Откриха убита бяла котка в Монтана

Камелия Александрова

Намерен е труп на котка, съобщиха от МВР- Монтана.

Сигналът е получен на 30 ноември, около 20.40 часа. Установено е, че мъртвото животно се намира в землището на Монтана в местността „Мало поле".

Трупът е открит в животновъден обект. Пристигналите на място полицаи установили, че това е женска котка, на около 2 години, бяла на цвят.

На място е извършен оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Трупът е предаден на Областната дирекция за безопасност на храните за изготвяне на ветеринарно медицинска експертиза за установяване на причините за смъртта. Работи се по версия за убийство.

Работата по изясняване на случая продължава в районното управление в Монтана.

