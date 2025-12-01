В бяла стая ще изследват автомобилите, причинили катастрофи

В специално помещение, наречено бяла стая, ще се изследват автомобилите, причинили катастрофи. Това съобщи говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов след представянето на методика за разследване на пътнотранспортните произшествия, разработена от следствието.

Подобни бели стаи има в много европейски държави, обясни експертът Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Бялата стая, представлява помещение, оборудвано със специални технически средства, с които се изследва превозното средство. Стаята е бяла, защото всяка част на автомобила е с различен цвят, а когато се правят снимки на белия фон много точно стават видими всички неизправности на колата.

На събитието присъстваха още бащата на 12-годишната Сияна - Николай Попов, както и родителите на убития на пешеходна пътека в центъра на София Филип - Красимир Арсов и Николина Петкова, Петя Иванова и други активисти от сдружението "Ангели на пътя".

По думите на Красимир Арсов сега навсякъде в страната катастрофите се разследват по различен начин, което пък води до много пропуски. "Затова беше много важно разследващите да следват една методика", подчерта той. Бащата на Филип уточни, че новата методика няма да засегне делата за смъртта на техните деца.

„С действията си настоящият ръководител на прокуратурата г-н Сарафов показа как всяка институция трябва да действа по проблеми, които касаят всички и не са политически, а са общочовешки. Той пое един ангажимент и го спази. Всички институции трябва да се научат да работят така - стегнато, ясно, професионално", каза Красимир Арсов.

Николай Попов благодари на националното следствие за професионалната работа по делото "Сияна". Той подчерта, че ако не са били следователите от НСлС то още е "щяло да отлежава в някоя прокурорска стая в Плевен". По думите му делата за катастрофи са много по-сложни от тези за убийства, пране на пари, корупция. Николай Попов се спря и на темата за поисканата оставка на шефката на ВКС Галина Захарова, за която се събраха 22 хил. подписа. "Имам право да искам, защото съм платил най-високата цена", каза бащата на Сияна. Той съобщи, че тази седмица предстояла среща във ВКС.

Методиката е изготвена след поредица от срещи в последните две години на близки и роднини на загинали и пострадали при катастрофи с ръководствата на прокуратурата на Република България, НСлС, представители на държавни институции, професионални организации и експерти по пътна безопасност.