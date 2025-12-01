Сигналът до европрокуратурата срещу Портних е бил подаден от депутат на "Да, България“

Сигналът до европрокуратурата срещу бившия кмет на Варна Иван Портних е бил подаден от депутат на "Да, България", съобщиха от политическата сила. "Бившият варненски градоначалник Иван Портних от ГЕРБ отива на съд, след като Европейската прокуратура обвини него и бившия областен управител Стоян Пасев за фалшификация на документи в стремеж да получат 3,4 млн. евро за ремонт на несъществуващо пристанище. Сигналът до европейското правосъдие беше подаден от народния представител и част от ръководството на "Да, България" Стела Николова", се казва с пресинформация на политическата сила.

"Това е битка, която започнах с подкрепата на варненци още през 2020-та година и ето че победата за града ни най-сетне предстои. Време е справедливостта да възтържествува и заподозрените за злоупотреба с европейски средства да понесат отговорност за действията си, ако се докаже вината им", заявява Николова, цитирана в съобщението, която е и бивш общински съветник.

Депутатът от ПП-ДБ посочва, че "само преди месец лично министърът на вътрешните работи Даниел Митов публично е застанал рамо до рамо с Портних, въпреки сериозните съмнения, че бившият кмет е замесен в корупционно престъпление", пишат от "Да, България".

"Ако българското правосъдие продължава да се ползва като репресивна бухалка, то европейското работи ефективно и ние трябва да се стремим да постигнем този стандарт на правораздаване, вместо да разчитаме някой друг да ни свърши работата", смята Стела Николова.

С позиция по казуса излязоха и от "Продължаваме промяната". Разкритията на Европейската прокуратура по делото за предполагаема измама с близо 3,4 млн. евро европейски и национални средства за несъществуващо рибарско пристанище във Варна са поредното тежко доказателство за мащаба на злоупотребите с публични средства у нас, заявиха от партията.

Европейската прокуратура в София внесе обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна Иван Портних и бившия областен управител Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.