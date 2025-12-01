ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

36-годишен мъж от Мадан е в болница с черепна травма, сбил се е с брат си

Валентин Хаджиев

Пострадалият е настанен за лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян Снимка: Валентин Хаджиев

36-годишен мъж от Мадан е приет в смолянската болница след сбиване с брат си. Инцидентът между пострадалия и 45-годишния му брат е станал на ул. „Обединение" в града. Братята се скарали пред жилищния блок, в който живеят. Скандалът прераснал в сбиване между двамата.

Пострадалият мъж е приет в Отделението по анестезия и интензивно лечение с черепна и гръдна травма, като на този етап няма опасност за живота му.

По случая е образувано досъдебно производство за средна телесна повреда, съобщи полицията в Смолян.

