Военномедицинската академия отбеляза 134 години от основаването си (Снимки)

134 години от основаването на Военномедицинската академия (ВМА) бяха отбелязани днес, 1 декември, с тържествена церемония. На отбелязването на годишнината присъстваха вицепрезидентът Илияна Йотова, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, , замeстник-министрите на отбраната Аделина Николова и Радостин Илиев, министърът на здравеопазването д-р Силви Кирилов, представители на Българския лекарски съюз, на Българския червен кръст, лекари, медицински специалисти, курсанти и др. Тържеството започна с полагане на венци и цветя пред Паметника на медицинските чинове, загинали в изпълнение на лекарския си дълг и продължи с тържествено събрание във ВМА.

В словото си по случай годишнината заместник-министърът на отбраната Аделина Николова заяви: „Значението на професионалното военномедицинско осигуряване изключително нарасна в съвременната усложнена среда на сигурност, в условията на действащи войни, конфликти, природни бедствия. Благодарение на Военномедицинската академия и звената от нейната структура в страната, всеки български военнослужещ, цивилен служител и гражданин, може да разчита на висококвалифицирана лекарска грижа и помощ". Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Замистник-министър Аделина Николова подчерта, че ръководството на Министерството на отбраната се стреми да подобрява статута на военнослужещи и цивилни служители, включително и на работещите във ВМА. С измененията на Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България, приети от Народното събрание, обучаващите се за военни медицински сестри вече имат статут на колежани, подобен на военните лекари, което се очаква да подобри техния статус и повиши мотивацията за работа, посочи още тя.

По думите й днес Военномедицинската академия има не само национално значение, а е уважаван партньор сред медицинските органи на съюзниците ни в НАТО и Европейския съюз.

Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов изказа благодарност от името на генералите, офицерите, сержантите, войниците и цивилните служители от Българската армия към личния състав на ВМА за техния професионализъм, отговорност и грижа. „Нека нашата признателност бъде вашият попътен вятър за постигането на целите, които си поставяте във вашата трудна и благородна професия", обърна се той към екипа на военната болница и нейните структури в страната. Адмирал Ефтимов подчерта, че модернизацията на Българската армия е в ход. „Все повече ще стават плаванията, полетите, скоковете. Все по-рискована ще става нашата професия. Военните ни медици вдъхват увереност в нашите усилия. Ние сме заедно и съвместно вървим по пътя на осигуряването на сигурността и суверенитета на страната ни и просперитета на гражданите", отбеляза началникът на отбраната.

Той акцентира и върху младите хора, които се посвещават на професията на военния лекар. „Като нация, която е устояла и се е съхранила през вековете, трябва да дадем нашия отговор в това динамично и предизвикателно време, в което се водят войни, и в което устойчивостта и готовността на гражданите и народите играят важна роля за развитието на държавите. Тези млади хора дават и служат за пример, защото отбраната не е работа само на Българската армия и Въоръжените сили, а ангажимент на цялото общество. Изказвам своята признателност и оценка за техния избор", заключи адмирал Ефтимов.

„Силата на Военномедицинска академия идва от хората, които работят в нея", заяви и началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски на церемонията. Проф. д-р Мутафчийски отчете, че в момента се обучават 107 курсанти и 13 медицински сестри. 54 са завършили обучението си и са на реална военна служба във войсковите части, а шестима от тях са на мисии зад граница. Академията има акредитация по 34 докторски програми и 88 докторанти. 57 специалности са акредитирани и има 173 специализанти, а над 900 души са преминали само за тази година курсове по високоспециализирани дейности и са сертифицирани във ВМА. Той подчерта ролята на Симулационния тренировъчен център, създаден през 2021 г., в който са обучени около 1300 бойни санитари, парамедици, лекари и курсанти, като само за последната година са обучени 511 специалисти.