Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Непълнолетен побойник е задържан в пазарджишко село

Диана Варникова

Полицейски служители задържали непълнолетния побойник

17-годишен, нападнал и ударил в лицето свой съселянин, е задържан в пазарджишкото село Динката.

Снощи на центъра в селото се разразил скандал. В хода на разпрата 17-годишен тийнейджър от същото село ударил свой 51-годишен съселянин в лицето. В резултат на това се наложило по-възрастният да бъде транспортиран в болница с фрактури в областта на носа и челюстта. Побойникът е задържан за 24 часа от служители на полицейския участък в Община Лесичово и Районното управление на МВР в Пазарджик.   Спрямо него се води досъдебно производство.

Само преди месец в центъра на града бе задържано друго 16-годишно момче, предизвикало сбиване.

