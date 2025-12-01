ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21823419 www.24chasa.bg

МВР: Няма спирани отпуски на барети, дори някои са командировани в провинцията

3536
Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

Няма спирални отпуски на барети, а някои дори са на командировки в провинцията. Това съобщиха от пресцентъра на МВР по повод коментари във фейсбук. 

Вто и цялото им съобщение:

Във връзка с поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи, Пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормалнен режим, спазват се графиците за полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи.

Министерство на вътрешните работи Снимка: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Защо е важно да има ресторант със звезда "Мишлен" в България