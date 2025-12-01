МВР: Няма спирани отпуски на барети, дори някои са командировани в провинцията

Няма спирални отпуски на барети, а някои дори са на командировки в провинцията. Това съобщиха от пресцентъра на МВР по повод коментари във фейсбук.

Вто и цялото им съобщение:

Във връзка с поредни неверни твърдения, разпространявани в социалните мрежи, Пресцентърът на МВР уточнява: Категорично не отговаря на истината информацията, че са прекратени отпуските в Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ към ГДЖСОБТ. Дирекцията работи в нормалнен режим, спазват се графиците за полагаемите се почивки на секторите. Включително – част от служителите са командировани извън София за участие в предварително планирани обучения и задачи.