Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Шофьор без книжка не спря на полицейски патрул, катастрофира и побягна в Луковит

След като катастрофирал мъжът напуснал превозното средство и побягнал. СНИМКА: Архив

В Луковит шофьор без книжка не спря на подаден светлинен и звуков полицейски сигнал, катастрофира и побягна, съобщават от Областната дирекция на МВР – Ловеч.

Случаят е от вчера около 13:00 ч. Автопатрул опитал да спре лек автомобил, но водачът не изпълнил разпореждането и продължил движението си в посока към квартал „Изток". В района на кръстовището, образувано от улиците „Св. св. Кирил и Методий" и „Синчец", той катастрофирал, след което напуснал превозното средство и побягнал, съобщи БТА.

Униформените го застигнали и установили, че е 19-годишен местен жител, неправоспособен. Справка в информационните масиви на МВР показала, че младежът е извършил нарушението в едногодишния срок от наказването му по административен ред за същото деяние.

По случая е образувано досъдебно производство. Работа продължават служители на Районното управление на МВР в Луковит.

