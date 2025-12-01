Иван Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана

Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна, посрещнат като месия без нито един неудобен въпрос.

Това написа бившият кмет на Варна Иван Портних в социалните мрежи по повод повдигнатото днес обвинение от европейската прокуратура за измама, свързана с реконструкцията на рибарско пристанище "Карантината", което не е съществувало.

Щом получа материалите, а това ще бъде едва след разпоредителното заседание, ще ги представя веднага на пресконференция, за да види цялата общественост, че в тях няма нищо абсолютно нищо нередно, допълва Портних.

Ето какво пише още той:

Има десетки решения на Общински съвет по темата, а за пристанището има документи от десетилетия назад. Всичко ще Ви бъде показано.

Европейската прокуратура е сезирана от сигнал на активисти от ПП-ДБ, един от които - Йоан Каратерзиян, чиято съпруга уволних заради корупция - дори е вещо лице по случая, което е пълен абсурд и нонсенс. Въпреки конфликта на интереси - да бъде едновременно сигналоподател и вещо лице, и въпреки моите протести, той не беше отстранен от Теодора Георгиева

Днешната публикация на ЕП категорично е под диктовката на ПП-ДБ, чиито протежета изпълняват поръчки.

Спомняте ли си скандалната европрокурорка Теодора Георгиева?

Та Теди Еврото действаше под диктовката на приятелите си от ПП-ДБ. Тя беше отстранена от Кьовеши, но нейните сътрудници са все още там.

И да припомня. Скалъпената история с Карантината в ЕП се притопля не за първи път и винаги в услуга на Коцев и ПП-ДБ.

Веднъж преди местните избори през 2023-та, когато той стана кмет.

Втори път точно преди парламентарните избори през 2024.

И днес, когато подсъдим за корупция се върна в кабинета си.

И нека бъде ясно - в случая "Карантината" корупция няма и обвинението не е за злоупотреба със средства. Ние бяхме многократно проверени от всички институции, включително и ОЛАФ. Нарушения по проекта не бяха установени. Нямаме дори финансови корекции по този проект.

Скалъпеното обвинение е просто, че там никога не е съществувало пристанище, което е абсолютно невярно, защото има документи за това отпреди десетилетия. Всички те са приложени, но тъй като не носи отговрност някой се е направил, че не ги вижда. Веднага след разпоредителното заседание, когато ще като имам достъп до тях, ще ги представя публично за да стане ясно каква пошла постановка се разиграва.

Случайно ли е, според вас, че точно днес, по команда, всички функционери на ПП-ДБ бяха активирани да притоплят същата история едновременно.

Точно в първия работен ден на подсъдимия за корупция кмет и точно преди протеста против бюджета.

Не, уважаеми, аз не съм обвинен в корупция.

Вашият месия Коцев обаче е подсъдим за корупция.

И колкото и да се опитвате да притопляте скандали, за да прикриете безобразията на своите, няма да ви се получи.