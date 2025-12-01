Полицията охранява протеста тази вечер в Пловдив, възможно е да спрат движението

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Взети са всички необходими мерки за недопускане на противообществени прояви на протест под мото "Пловдив заедно със София на протест" тази вечер в Пловдив, съобщават от МВР.

Полицията ще се грижи за спазването на реда и спокойствието на жителите и гостите на града. Според постъпилата информация, около 18.15 ч. се очаква участниците да се съберат на пл. „Съединение", а от 19.30 ч. да преминат по главната пешеходна улица на града.

Шествието ще бъде съпроводено от полицейски служители, а при възникнала необходимост да се въведе временна организация на движението.

Около 18 часа кметът на града Костадин Димитров пък ще запали коледната елха пред общината. След това с духов оркестър присъстващите ще стигнат до Централна поща за откриването на базара "Коледа в Пловдив". Ще пее Дара Екимова.

От МВР - Пловдив апелират гражданите да се съобразяват с указанията на служителите на реда, а при забелязване на нередности или закононарушения своевременно да ги информират.