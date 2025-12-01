Васил Терзиев: Светлините на елхата ще запалим утре, днес солидарността е на площада

"Светлините на елхата ще запалим утре - защото светлината е знак на солидарност, а днес солидарността е на площада". Това написа във фейсбук публикация кметът на София Васил Терзиев по повод предстоящия протест тази вечер.

"Първи декември е денят, в който традиционно палим светлините на празничната елха пред Столична община - знак за начало на празничния сезон, за общност и надежда", пише той.

"Тази година направихме различен избор. В 18:00 ч. хиляди наши съграждани ще излязат по улиците на София, за да защитят държавата си от задушаващия натиск на зависимости, които години наред блокират развитието на България.

Няма как да празнуваме, докато нашите съграждани се борят срещу политическия мрак, който отново се опитва да загаси всяка светлина на промяна", продължава публикацията на кмета на столицата.

Васил Терзиев призова хората да бъдат внимателни, да се пазят взаимно и да не позволяват на провокатори да отклонят фокуса от истинската цел на протеста.