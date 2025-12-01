Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван Портних

Съдия Петър Славчев от Софийския градски съд поема делото срещу бившия кмет на Варна Иван Портних, предстои да бъде насрочено разпоредително заседание, съобщиха от пресцентъра на съда.

По-рано днес от Европейската прокуратура обявиха, че са внесли обвинителен акт срещу бившия кмет на Варна и бившия областен управител Стоян Пасев, както и срещу двама държавни служители от Изпълнителната агенция "Морска администрация" за измама, свързана с реконструкцията на несъществуващо рибарско пристанище.

Според обвинението са подправяни официални документи и са предоставяни неверни данни с цел неправомерното получаване на 3,4 млн. евро от еврофондове и средства от националния бюджет за проект, насочен към подобряване на инфраструктурата на предполагаемо рибарско пристанище в покрайнините на града, подаден от община Варна. Разследващите са на мнение, че в момента на подаване на заявлението за финансиране такова пристанище не е съществувало.

Според доказателствата, парцелите земя, включени в заявлението като съществуващо пристанище, всъщност са регистрирани в кадастралния план на Варна като скали, пясък и друг вид сгради. Разследването показало, че бенефициентът е сглобил няколко понтона като плаващи кейове, с единствената цел да регистрира обекта като съществуващо пристанище. С помощта на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация" парцелите в крайна сметка са регистрирани като пристанище. Щетите за бюджета на ЕС са 2,8 милиона евро, а за бюджета на България - 675 475 евро, твърди Европейската прокуратура.

Ако бъдат признати за виновни, бившият кмет Портних и бившият областен управител могат да получат присъди от две до осем години затвор. Чиновниците от морската администрация могат да получат до пет години затвор и забрана да заемат определени държавни или обществени длъжности.