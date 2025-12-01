Откриха уран във водата в общините Първомай и Раковски

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Да не се използва за пиене и готвене, а само за хигиенни цели, предупреждават от РЗИ

Стойности на уран са открити във водата в Първомай и селата Градина, Крушево и Болярино, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

С писмо от ВиК-Пловдив, входирано на 27 ноември, са предоставени резултатите от извършен анализ и на питейната вода от централното водоснабдяване на Първомай и село Болярино, община Раковски. Установена е стойност на естествен уран над определената максимална стойност.

Анализът на водата в Първомай от 18 ноември е регистрирал 42 ± 1,7 микрограма уран при максимална стойност от 30. Стойностите в Болярино пък са били 37,9 ± 1,6 микрограма.

На 25 ноември е било извършено пробонабиране по държавен здравен контрол от РЗИ-Пловдив и два дни по-късно са установени следните стойности:

33,1 ± 0,4 микрограма уран в Първомай

41,6 ± 0,5 микрограма уран в Градина

42,2 ± 0,5 микрограма уран в Крушево

30,7 ± 0,4 микрограма уран в Болярино

От РЗИ припомнят, че Първомай, Градина и Крушево са от една зона на водоснабдяване.

Водата в населените места да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна, а само за хигиенни цели.