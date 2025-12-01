ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдия Петър Славчев от СГС поема делото срещу Иван...

Откриха уран във водата в общините Първомай и Раковски

24 часа Пловдив онлайн

348
СНИМКА: Pixabay

Да не се използва за пиене и готвене, а само за хигиенни цели, предупреждават от РЗИ

Стойности на уран са открити във водата в Първомай и селата Градина, Крушево и Болярино, съобщиха от Регионалната здравна инспекция. 

С писмо от ВиК-Пловдив, входирано на 27 ноември, са предоставени резултатите от извършен анализ и на питейната вода от централното водоснабдяване на Първомай и село Болярино, община Раковски. Установена е стойност на естествен уран над определената максимална стойност.

Анализът на водата в Първомай от 18 ноември е регистрирал 42 ± 1,7 микрограма уран при максимална стойност от 30. Стойностите в Болярино пък са били 37,9 ± 1,6 микрограма. 

На 25 ноември е било извършено пробонабиране по държавен здравен контрол от РЗИ-Пловдив и два дни по-късно са установени следните стойности: 

  • 33,1 ± 0,4 микрограма уран в Първомай
  • 41,6 ± 0,5 микрограма уран в Градина
  • 42,2 ± 0,5 микрограма уран в Крушево
  • 30,7 ± 0,4 микрограма уран в Болярино

От РЗИ припомнят, че Първомай, Градина и Крушево са от една зона на водоснабдяване.

Водата в населените места да не се използва за питейни цели и за приготвяне на храна, а само за хигиенни цели.

СНИМКА: Pixabay

