Събират средства за лечението на Любо Пенев чрез дарителска сметка

Любо Пенев Снимка: Орлин Цанев

Съпругата на легендата на ЦСКА и националния отбор по футбол Любо Пенев - Кристина, се опитва да събере нужните средства за лечението му от рак.

В момента нападателят е в Германия, където се опитват да го стабилизират. Твърди се, че е прекалено слаб за химиотерапия.

Ето какво написа съпругата на Любо в неговия профил във фейсбук.

"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда.

Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България.

От съпругата

Нашата дарителска сметка:

BG52BUIN95611000776024

Кристина Юлиянова Мицева

Основание: Дарение за лечение на Любослав Младенов Пенев".

Любо Пенев Снимка: Орлин Цанев

