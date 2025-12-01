Община Несебър организира предаване на дарение към собствениците на "Елените"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общината изразява искрена благодарност към „Керхер" за дарението - уреди за почистване

Община Несебър прие дарение от „Керхер България", предназначено за пострадалите от бедствието на 3-ти октомври

Общината изразява искрена благодарност към „Керхер" за дарението - уреди за почистване, които ще бъдат предоставени на собствениците на пострадали сгради в курортно селище „Елените".

Следвайки утвърдените протоколи, общината извърши проверка за наличие на етажна собственост, която да съдейства за справедливото разпределение на дарените машини. В хода на проверката бе установено, че само комплекс „Привилидж" е в готовност.

За да се възползват от дарението, пострадалите собственици от останалите комплекси: „Астория 1", „Астория 2" и „Астория 3" „Вила Романа", „Астория 5" и „Негреско", трябва да излъчат свои представители. След като съсобствениците в комплексите удостоверят право на владеене, съответната част от дарените уреди ще бъде предоставена на представителите за вътрешно разпределение.

Почистващите машини се намират в кметство Свети Влас.